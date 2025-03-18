منتهي الصلاحية الحلقة 4، حيلة ذكية لمحمد فراج لكسب مبالغ كبيرة من المراهنات

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 4، شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، لجوء "صالح" محمد فراج لحيلة ذكية حتى يستطيع جمع مبالغ مالية كبيرة من لعبة المراهنات.

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 4

ويتفق صالح مع صديقه "شرقاوي" حسن مالك على شراء عدد من الخطوط من التي بها محافظ إلكترونية لتسهيل عملية المراهنات من عدد كبير من الحسابات في وقت واحد، حتى يتضاعف المكسب من اللعبة.

ويبدأ شرقاوي في الاتفاق مع عدد من الشباب بأحد مراكز الشباب التي يعمل بها، وذلك مقابل نسبة بسيطة من المقابل المادي الممنوح له من الشباب، حتى يستطيع جذب أكبر عدد منهم للرهان من خلاله.

وفي نفس السياق، يبدأ "فتحي" زوج أخت "صالح" في الدخول لنفس العالم من خلال تلاميذه في الدرس، حيث يعمل مدرس، ويلغي إحدى حصصه من أجل مشاهدة مباراة في الدوري الإنجليزي قام بالرهان عليها.

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مُسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين... ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

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