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ثقافة وفنون

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 3، محمد فراج يبدأ اكتشاف عالم المراهنات الإلكترونية

مسلسل منتهي الصلاحية،
مسلسل منتهي الصلاحية، فيتو

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 3، تضمنت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، بداية تعرف "صالح" محمد فراج، على عالم المراهنات الالكترونية. 

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 3 

وضمن أحداث الحلقة، يذهب "صالح" للقاء "شرقاوي" حسن مالك، والذي كان يعمل معه في البنك قبل أن يتم حبس "صالح"، ويتحدث معه عن الكثير من الأمور منذ دخوله السجن.

ومن خلال مشاجرة مفاجئة لشرقاوي مع أصدقاء له، يكتشف صالح أن صديقه يقوم بالمراهنة على المباريات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية، والتي تدر له مالا كثيرا دون جهد. 

وينبهر صالح بما سمعه من شرقاوي، وبعدما يذهب للمنزل يبدأ في البحث عن هذه التطبيقات ومعرفة الكثير حولها. 

وضمن أحداث الحلقة، يكتشف "صالح" خداع ابنته "فرح" له، حيث تخبره بأنها ذاهبة للسينما مع أصدقائها غير أنه يراها رفقة أصدقائها خارجة من السينما دون أن تشاهد الفيلم.

وتذهب رفقة صديقها مروان وصديقتها حلا في سيارة مروان ليصدم مما رآه، ويناديها ويكشف لها كذبها ويغادر رفقتها. 

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مُسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين... ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

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