الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

قرار جديد من النيابة ضد المتهم بهدم منزل شقيقه باللودر في قرية الأورمان بالدقهلية

حبس المتهم بهدم منزل
حبس المتهم بهدم منزل شقيقه، فيتو

قرر قاضي المعارضات بنيابة طلخا في محافظة الدقهلية تجديد حبس المتهم بمحاولة هدم منزل شقيقه باللودر في قرية الأورمان 15  يوما على ذمة التحقيقات.

وأكد جلال عبد العزيز، صاحب منزل الأورمان بطلخا الذي شهد محاولة الهدم باللودر على يد شقيقه عبد العزيز عدم التنازل عن المحضر، نافيا كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التنازل.

 

وأثارت حالة من الذعر بين أهالي قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، حاول مواطن هدم منزل شقيقه باستخدام لودر أثناء تواجد أفراد الأسرة بداخله، وذلك في ساعة الإفطار خلال شهر رمضان، وهي الحادثة التي كشفت عن خلافات عائلية، أثارت تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الفعل الغريب.

وكشف جلال عبد العزيز، صاحب العقار، أن الخلافات بينه وبين شقيقه المتهم ليست متعلقة بالميراث، كما أشيع، بل بسبب خلافات عائلية مرتبطة بابنته.

 وأكد جلال أن الميراث تم توزيعه منذ سنوات، وأن شقيقه المتهم، عبد العزيز (56 عامًا)، يعيش حياة مستقلة في منزل منفصل بجوارهم.

 وأضاف أن شقيقه يعمل سائقًا ويمتلك العديد من المعدات الثقيلة، بما في ذلك اللودر الذي استخدمه في محاولة الهدم.

وأوضح جلال أنه كان يشاهد إحدى مباريات الدورة الرمضانية بملعب مركز شباب القرية، وفوجئ بأهالي القرية يخرجون الأطفال من المنزل في حالة ذعر، واصفًا ما حدث بأنه يشبه "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات".

محاولة هدم عقار الأورمان 

وفقًا للتحقيقات، حاول المتهم هدم المنزل باستخدام لودر أثناء تواجد 12 فردًا من الأسرة بداخله، بينهم أطفال ونساء، المنزل يتكون من دورين: الدور الأرضي يضم 6 أشخاص، بينما يقيم في الدور الأول 6 أفراد آخرين، بما في ذلك أطفال صغار. وقد تسبب الهجوم في انهيار جزء من جدار المنزل، مما أدى إلى إصابة الحوائط بشروخ عرضية وانهيار جدار إحدى الغرف بالدور الأرضي.

المعاينة الهندسية لمنزل قرية الأورمان

وانتقلت لجنة هندسية إلى موقع الحادثة بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لإجراء معاينة ظاهرية للمنزل، وكشفت المعاينة أن العقار مكون من دورين (أرضي وأول) ومقام على حوائط حاملة، ولكنه غير مرخص للبناء حيث تم تشييده قبل صدور قانون البناء. وأوصت اللجنة بعرض التقرير على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مدى خطورة المبنى واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إخلاء العقار إذا لزم الأمر.

وأمر محافظ الدقهلية بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، بالتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي. كما أكد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وقد تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 

 

 

وأكد جلال عبد العزيز أن الخلافات مع شقيقه بدأت بعد أن تطاولت ابنته على عمها (المتهم)، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين. وأشار إلى أن محاولة الهدم جاءت نتيجة لهذا الخلاف العائلي، وليس بسبب نزاع على الميراث كما كان يُعتقد في البداية.

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