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في ذكرى الاحتفال بيوم الطبيب المصري.. تحديات تواجه الأطباء أهمها بيئة العمل الطاردة والسفر للخارج وتدني الأجور.. والنقيب يطالب بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية

دار الحكمة، فيتو
دار الحكمة، فيتو

تحل اليوم الذكرى السابعة والأربعين على الاحتفال بإنشاء أول مدرسة للطب في مصر، والمعروفة باسم يوم الطبيب المصري، ونرصد في هذا اليوم أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الأطباء سواء بيئة العمل الطاردة لهم وتدني الرواتب والأجور، وعدم وجود قوانين صارمة توفر لهم الحماية الكاملة أثناء ممارسة عملهم.

 

 يوم الطبيب المصري 2025

من جانبه قال الدكتور ايهاب الطاهر، امين عام نقابة الأطباء سابقا أن الصعوبات التي تواجه الأطباء مازالت مستمرة  كما هي سواء تدني أجور أو اعتداء علي الأطباء في المستشفيات ومازال الأطباء يهاجرون للخارج بسبب بيئة العمل الطاردة للأطباء 

وأوضح أمين عام نقابة الأطباء سابقا أن الأطباء لم  يحدث لهم  تقدم حقيقي أو تحسن في أوضاعهم على مدار السنوات السابقة لافتا إلى أن اي مستشفى بها سكن الأطباء من أسوأ الأماكن في المستشفى ومكان غير آدمي.

واكد في حديثه لـ"فيتو" أن بيئة العمل في المستشفيات طاردة للأطباء، مشيرا إلى أن الخريجين الجدد جميعهم يرغبون في السفر للخارج للدول العربية أو يجرون معادلة للسفر لدولة اجنبية ونسبة قليلة من ترفض السفر لظروف اجتماعية. 


أكد بأن أوضاع الأطباء المزرية تمثل خطورة علي صحة المصريين لأنه بعد سنوات لن نجد أطباء في المستشفيات تستقبل المرضي في اقسام الطواريء.

وأوضح أنه يجب توافر الإرادة القوية لتحسين أوضاع الأطباء، لافتا الي انه حتي الوجبات الغذائية التي تصرف للأطباء أثناء  النوبتجيات يتم منعها بين وقت وآخر.
 

وأشار إلى أن رواتب الأطباء متدنية للغاية حتي مع زيادة أسعار الخدمات في المستشفيات لم يعود ذلك على الأطباء سواء بحوافز أو مكافآت

وأوضح أن راتب الطبيب حديث التخرج يبلغ ٦ آلاف جنيه بينما الأخصائي راتبه بحدود ٨ آلاف جنيه والاستشاري يبلغ ٩.٥ آلاف جنيه وجميعها رواتب لا تكفي الحد الأدنى للالتزامات على الأطباء ويجب مضاعفة هذه الرواتب وليس زيادات هزيلة على حد وصفه. 
 
وأشار إلى أن الطبيب المصري عملة نادرة وثروة، ويؤدي عمله بأمانة وجدية ومطلوب في كل الدول فيجب الحفاظ عليه.

الاعتداء على المستشفيات والاطباء

وأكد أن أزمة الاعتداء علي المستشفيات والاطباء لم يضع لها  القانون الجديد الخاص بالمسؤولية الطبية عقوبات أو حلول تقضي عليها وجاء القانون بمادة الاعتداء علي موظف عام بقانون العقوبات والتي لا تطبق من الاساس وضمها لقانون المسئولية الطبية.

وأوضح ان قانون المسئولية الطبية الذي كان امل الاطباء عبارة عن جمع مواد من قوانين اخري وضمه في قانون جديد متمنيا تعديل القانون وعدم تمرير القانون والموافقة عليه كما هو.
 

بدوره أكد الدكتور أسامة عبد الحي، إن يوم الطبيب المصري ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تقدير مستحق لكل طبيب وهب عمره وعلمه لخدمة المرضى وتخفيف آلامهم، هو يوم نُكرّم فيه الإنسانية في أنبل صورها، ونعبر عن امتناننا لتلك الأيادي البيضاء التي تعمل في صمت، وتتحمل الصعاب بكل تفانٍ وإخلاص، وفي هذا اليوم، نقف احترامًا لكل طبيب يُنقذ حياة، ويمنح أملًا، ويواصل رسالته رغم كل التحديات، لأن الطب ليس مجرد مهنة، بل عهد إنساني لا ينقطع.

اكدت النقابة العامة للأطباء، على أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل أحد الملفات الرئيسية المطروحة حاليًا وعلى رأس أولويات مجلس النقابة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس د. أشرف حاتم، الذي أبدى مرونة وتعاونًا كبيرين لإنجاز هذا المشروع.

وتتطلع النقابة العامة للأطباء، إلى سرعة إدراج مشروع القانون في الجلسات العامة بمجلس النواب لإقراره قبل نهاية شهر رمضان المعظم، ونأمل أن يتم إقرار مشروع القانون في نسخته الأخيرة، الذي انتهت منه لجنة الصحة، استجابة لمطالب الأطباء

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نقابة الأطباء تكثف جهودها لإقرار قانون المسئولية الطبية قبل نهاية رمضان

وطالبت نقابة أطباء مصر النواب إعادة النظر في الغرامة في الخطأ الطبي غير الجسيم، وبعض الصياغات بعدد من المواد التي تم التوافق عليها مع مجلس النواب، بما يلبي تطلعات الأطقم الطبية ويحافظ على سلامة المريض ويوفر بيئة آمنه ومطمئنة لجميع مقدمي الخدمات الطبية

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