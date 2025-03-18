الثلاثاء 18 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أغنية الفرق كبير لحسين الجسمي تدخل قائمة بيلبورد للأعلى استماعا

الجسمي
الجسمي

حققت أغنية الفرق كبير للنجم الكبير حسين الجسمي المرتبة 97 في قائمة بيلبورد عربية، أحد أشهر وأهم المواقع العربية التي تقوم برصد وتحليل عدد مرات الاستماع والتشغيل على كل المواقع المختصة بعالم الغناء.

 

وتعد المرة الأولى التي تستطيع أغنية إعلان التواجد في قائمة هوت 100 من خلال أغنية الفرق كبير  كلمات منه عدلي القيعي وألحان هشام جمال وتوزيع مادي مكس وماستر بيشوي مجدي.

 

أغنية الفرق كبير

وقدم الفنان حسين الجسمي الأغنية الخاصة بالحملة الدعائية لصالح إحدى شركات الاتصالات.


يظهر في الإعلان عدد كبير من النجوم، فيبدأ بظهور الفنان أحمد داود وهو منشغل في عمله فترسل الفنانة سلوى محمد علي رسالة تسأله إن كان سيتواجد في العزومة، في البداية يجيب أنه منشغل ثم يذهب ليلتقي بعائلته.

 

ومع كلمات الأغنية التي تحث على عدم تضييع الوقت وفرصة الالتقاء بالأحباب والأصدقاء ومسامحة الآخرين والاعتذار عند الخطأ يظهر النجوم.

فتشارك في الإعلان الفنانة ميمي جمال وتظهر في لقطات مع الفنانة شيرين، ويظهر أيضا الفنان علي قاسم في لقطات مع الفنانة جيهان الشماشرجي.

كما تظهر الفنانة ريهام عبد الغفور مع الفنانة رنا رئيس، يظهر الممثل الشاب مالك عماد مع الممثل الشاب فؤاد محسن.

وفي النهاية يظهر الفنان أحمد عز لينتهي الإعلان مع جملة بصوته.

وتقول كلمات الأغنية:

في كتير غاليين في حياتك

عنهم ملهي ومشغول … سمعهم صوتم ما هو لو مهتم تقول

في حاجات بتفوتك والغيبة عمالة تطول.

دا في ثانية مواعيد بينا بتتأخر أوقات مانعوضهاش

صالح اللي مخاصمك فرصة ومتضيعهاش

ما هو لو شاف اسمك هيرد عليك على طول

واتكلم كل يوم يومين بلاش تقول تقول بعدين
دول الدفا دول مش معرفة دول اللي جوا نني العين

 

 

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