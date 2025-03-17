نجم الزمالك يكشف تفاصيل عن والدته ويشبهها بسعاد حسنى

علق الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، على صورة والدته، قائلًا بحزن وشوق: "الله يرحمها، كانت حبيبة قلبي".

هشام يكن يشبه والدته بسعاد حسني

وعند الحديث عن الصورة، أوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "هذه الصورة من شهر عسل والدتي، وكانت في الإسكندرية كثير من أصدقائي عندما رأوها قالوا إنها تشبه الفنانة سعاد حسني، وحتى ليلى طاهر في الحقيقة، كان هناك شبه كبير بينها وبين فاتن حمامة أيضًا، بل وحتى شقيقتها".

هشام يكن: وفاة أمي أثرت فيّ بشدة

وعن علاقته بوالدته، أضاف هشام يكن: "كنا قريبين جدًا من بعض، كنا أصدقاء بكل معنى الكلمة. وفاتها أثرت فيّ بشدة، فقد كانت دائمًا معي في كل مكان ربما لأنني كنت أقرب أبنائها إليها، فكنت لا أسمح لها بالذهاب وحدها إلى السوق، وكنت أصرّ على مرافقتها دائمًا. حتى عندما كبرت في السن، كنت أحرص على أن أكون بجانبها دائمًا، وأوفر لها كل سبل الراحة كانت تسعد كثيرًا عندما أرافقها، وكانت تشعر وكأنها ملكة زمانها".

كما عقب هشام يكن على صورة أخرى لوالديه، مشيرًا إلى مناسبة خاصة: "هنا كان والدي ووالدتي في زفافهما، وقد أحيا الفنان عبد الحليم حافظ الحفل في نادي الزمالك كانت لحظة استثنائية، حيث غنى عبد الحليم بناءً على اتفاق مع والدي قبلها بعدة أشهر، وأصرّ على الحضور وإحياء الحفل. كما شاركت الفنانة صباح وغنت 13 أغنية كاملة، مما جعل الزفاف حدثًا لا يُنسى".

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