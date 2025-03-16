ارتفاع عدد ضحايا الضربات الأمريكية على اليمن لـ 22 قتيلا وجريحا

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية التى استهدفت العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، إلى 22 قتيلًا وجريحًا.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثي: أنيس الأصبحي، في بيان اطلعت عليه "سبوتنيك"، إن "عدد ضحايا العدوان الأمريكي الذي استهدف مناطق مدنية وسكنية في مديرية شعوب شمال العاصمة صنعاء، ارتفع إلى 22 منهم 13 شهيدًا و9 جرحى من المدنيين الذين سقطوا إثر سلسلة غارات من طيران العدوان الأمريكي".



وبوقت سابق من أمس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بدء عمليات ضد أهداف لـ "أنصار الله" في مختلف أنحاء اليمن، لـ "الدفاع عن المصالح الأمريكية واستعادة حرية الملاحة".

وكان مصدر يمني قد أفاد بأن مقاتلات أمريكية شنت غارات استهدفت مقرًا للمكتب السياسي للحوثيين في منطقة الجراف شمال العاصمة صنعاء، وقاعدة الديلمي الجوية وموقع اتصالات في الضواحي الشمالية للعاصمة.

ويأتي القصف الجوي الأمريكي على صنعاء بعد أيام من إعلان الحوثيين، يوم الإثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، عقب انتهاء مهلة حددتها الجماعة بـ 4 أيام لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

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