الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا الضربات الأمريكية على اليمن لـ 22 قتيلا وجريحا

الضربات الأمريكية
الضربات الأمريكية على اليمن، فيتو

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية التى استهدفت العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، إلى 22 قتيلًا وجريحًا.


 وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثي: أنيس الأصبحي، في بيان اطلعت عليه "سبوتنيك"، إن "عدد ضحايا العدوان الأمريكي الذي استهدف مناطق مدنية وسكنية في مديرية شعوب شمال العاصمة صنعاء، ارتفع إلى 22 منهم 13 شهيدًا و9 جرحى من المدنيين الذين سقطوا إثر سلسلة غارات من طيران العدوان الأمريكي".


وبوقت سابق من أمس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بدء عمليات ضد أهداف لـ "أنصار الله" في مختلف أنحاء اليمن، لـ "الدفاع عن المصالح الأمريكية واستعادة حرية الملاحة".
وكان مصدر يمني قد أفاد بأن مقاتلات أمريكية شنت غارات استهدفت مقرًا للمكتب السياسي للحوثيين  في منطقة الجراف شمال العاصمة صنعاء، وقاعدة الديلمي الجوية وموقع اتصالات في الضواحي الشمالية للعاصمة.

ويأتي القصف الجوي الأمريكي على صنعاء بعد أيام من إعلان الحوثيين، يوم الإثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، عقب انتهاء مهلة حددتها الجماعة بـ 4 أيام لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جماعة الحوثي اليمنية وزارة الصحة القيادة المركزية الامريكية اليمن صنعاء

مواد متعلقة

أول رد من جماعة الحوثي على الغارات الأمريكية

الحوثي: قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية دخل حيز التنفيذ

"الحوثي" تعلن استئناف حظر كل السفن الإسرائيلية في ‎البحرين الأحمر والعربي وباب المندب

عبد الملك الحوثي يمهل العدو الإسرائيلي 4 أيام للالتزام بالاتفاق مع حماس قبل استئناف العمليات

الأكثر قراءة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن حكام قمة الأهلي والزمالك

القبض على قائد سيارة ملاكي دهس 4 أشخاص أعلى محور عدلي منصور

خبير لوائح يكشف 3 سيناريوهات بقرار الأولمبية المصرية بشأن أزمة الأهلي

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة واشتعال النيران فيها بالإسكندرية

أول رد من جماعة الحوثي على الغارات الأمريكية

بعد قصة حب، محمد رجب يعلن زواجه من دانا الحلبي

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة عبد الله السعيد في مباراة سموحة

الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا

منوعات

المزيد

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

"المطرية قلب العالم"، أبرز مشاهد الإفطار الجماعي للسنة الـ11 (فيديو وصور)

علماء آثار يكتشفون دمى مخيفة في أمريكا الوسطى

أكبر مائدة رمضانية شعبية، وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية