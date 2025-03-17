مسلسل حسبة عمري الحلقة 2، إلهام شاهين مشردة بالشارع بعد استيلاء ابنتها على أموالها

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “حسبة عمري”، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، ترك هند “روجينا” منزل الزوجية بعد خلاف نشب بينها وبين زوجها فاروق “عمرو عبد الجليل”، وذهبت هند إلى منزل شقيقها، إلا أنها شعرت بحرج شديد في أن تبقى بمنزله فتركته وقررت أن تنام هذه الليلة في الشارع.

والتقت هند بسيدة مشردة “إلهام شاهين”، والتي وجدتها نائمة بإحدى محطات الأتوبيس، حيث تعرفت عليها هند وحكت لها قصتها، حيث كشفت هذه السيدة أنها كانت ميسورة الحال، لكن قد استولت ابنتها على كل أموالها وطردتها في الشارع.

قصة مسلسل حسبة عمري

ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتها في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًا واجتماعيًا ونفسيًا وماديًا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

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