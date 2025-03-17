الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل حسبة عمري الحلقة 2، إلهام شاهين مشردة بالشارع بعد استيلاء ابنتها على أموالها

حسبة عمري
حسبة عمري

 شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “حسبة عمري”، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا،  ترك هند “روجينا” منزل الزوجية بعد خلاف نشب بينها وبين زوجها فاروق “عمرو عبد الجليل”، وذهبت هند إلى منزل شقيقها، إلا أنها شعرت بحرج شديد في أن تبقى بمنزله فتركته وقررت أن تنام هذه الليلة في الشارع.

والتقت هند بسيدة مشردة “إلهام شاهين”، والتي وجدتها نائمة بإحدى محطات الأتوبيس، حيث تعرفت عليها هند وحكت لها قصتها، حيث كشفت هذه السيدة أنها كانت  ميسورة الحال، لكن قد استولت ابنتها على كل أموالها وطردتها في الشارع.

 

قصة مسلسل حسبة عمري

 ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتها في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًا واجتماعيًا ونفسيًا وماديًا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل حسبة عمري حسبة عمري روجينا

مواد متعلقة

مسلسل حسبة عمري الحلقة الأولى، أزمة بين روجينا وعمرو عبد الجليل

روجينا تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسلها حسبة عمري

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

التحقيقات تكشف تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضى رشاوي وجمع ثروة طائلة

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

وليد سليمان: هختار اسم أبو تريكة لحفره على جدران ستاد الأهلي لأنه شخصية عظيمة

منوعات

المزيد

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

عمرو خالد يوضح كيف واجه النبي أبشع تهمة يمكن أن يواجهها رجل وتعامل مع مروجيها؟ (فيديو)

تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ فتحي خليف من سورة التوبة (فيديو)

الشباب يتساءلون عن التخلص من الحياة والقتل الرحيم وانتحار الأطفال، وعلي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية