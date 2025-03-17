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رياضة

فسخ عقد مدرب الترجي قبل مواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

فريق الترجي التونسي،
فريق الترجي التونسي، فيتو

أعلن نادي الترجي التونسي رسميًا اليوم الإثنين إنهاء التعاقد مع الروماني لاورينتو ريجيكامف المدير الفني للفريق الأول بفسخ عقده بالتراضي بسبب تراجع النتائج.

 

ووجه الترجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الشكر لريجيكامف وجهازه المعاون على العمل الذي قاموا به خلال فترة تواجدهم مع الفريق بعد توليه المهمة خلفًا للبرتغالي كاردوزو".


ويستعد الترجي لإعلان تعاقده مع المدرب ماهر الكنزاري بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يضم الجهاز المعاون الجديد للترجي بقيادة ماهر الكنزاري كلا من: سامي زميط وشمس الدين الزوادي كمدربين مساعدين، وحسان الكسوري والفرنسي ليو دجاوي للإعداد البدني.

ويباشر الكنزاري مهامه كمدير فني للفريق بداية من مران مساء اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي مطلع الشهر المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الترجي في آخر جولتين في الدوري التونسي، ليتراجع للمركز الثاني خلف الاتحاد المنستيري بفارق الأهداف.

 

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