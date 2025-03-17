هل يدعم صرف الشريحة الجديدة من صندوق النقد أداء البورصة؟.. خبير: دخول سيولة جديدة للسوق تدعم التداولات.. وتوقعات باجتياز الأسبوع الأخير من رمضان حاجز 32000 نقطة

أكد خبراء اسواق المال، أن الأيام الأولى من شهر رمضان لعام 2025، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، "إيجي إكس 30"، ارتفاعًا ملحوظًا.

وأضاف الخبراء، أنه بالرغم من هذا الأداء الإيجابي، فمن المتوقع استمرار السوق في نطاق عرضي خلال الفترة الحالية، إلا أن هناك توقعات بحدوث تحركات إيجابية في البورصة خلال جلسات النصف الثاني من رمضان، مع احتمالية دخول سيولة جديدة تدعم ارتفاع بعض الأسهم .

استمرار السوق في نطاق عرضي

أكد الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، أنه خلال الأيام الأولى من شهر رمضان لعام 2025، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، "إيجي إكس 30"، ارتفاعًا ملحوظًا، وارتفع المؤشر بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 30857 نقطة. وفي الجلسة التالية، زاد المؤشر بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30988 نقطة وارتفع اليوم الاثنين 17 رمضان،مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31458 نقطة.

تحركات إيجابية في البورصة خلال جلسات النصف الثاني من رمضان

وأضاف انه بالرغم من هذا الأداء الإيجابي، فمن المتوقع استمرار السوق في نطاق عرضي خلال الفترة الحالية، إلا أن هناك توقعات بحدوث تحركات إيجابية في البورصة خلال جلسات النصف الثاني من رمضان، مع احتمالية دخول سيولة جديدة تدعم ارتفاع بعض الأسهم.

وتابع أن النطاق العرضي المتوقع في البورصة المصرية خلال شهر رمضان الحالي يعني أن السوق قد يتحرك في نطاق محدد من الأسعار دون حدوث تحركات كبيرة في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. وفقًا لبعض التوقعات.

توقعات بتحركات متقلبة ضمن مستويات معينة

وتابع، أنه من الممكن أن يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي إكس 30) تحركات متقلبة ضمن مستويات معينة، حيث يترواح بين مستوى الدعم الذي يمكن أن يكون في حدود 30300 نقطة أو أقل. اما مستوى المقاومة الذي قد يكون قريبًا من 31200 نقطة او اكثر.

واستكمل، انه هذا النطاق العرضي، يتم تداول الأسهم بين هذين المستويين، حيث تزداد السيولة المتاحة لدخول السوق والخروج منه دون حدوث تقلبات حادة. ولكن هذا لا يعني أنه لن تحدث زيادات أو انخفاضات طفيفة في الأسعار داخل هذا النطاق.

دخول سيولة جديدة إلى السوق تدعم التداولات

وبالتالى فمن المتوقع أن تتغير هذه التحركات بشكل تدريجي مع مرور الوقت، ومع دخول سيولة جديدة إلى السوق، خاصة مع تحسن المعنويات في النصف الثاني من شهر رمضان.

توقعات باجتياز الأسبوع الأخير من رمضان نقطة 30200 نقطة

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال: إن المؤشر الرئيسي للبورصة يسير في منطقة عرضية ما بين 30000 نقطة و30300 نقطة ومستوى المقاومة الفرعي عند 30200 نقطة، مضيفا إنه خلال الأسبوع الأخير من رمضان سنجتاز نقطة 30200 نقطة.

وتابع: إنه من المتوقع إغلاق آخر جلسات شهر رمضان بشكل إيجابي، وقد نقترب من 32000 نقطة أو ملامسة حاجز 31800 نقطة لذلك فإن اي تصحيح عن 30300 أو 30000 نقطة هي فرص لإعادة تكوين مراكز.

الأداء العرضى قد يشهد حركة إيجابية

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون الأداء العرضى قد يشهد حركة إيجابية خاصة بعد إتمام صفقة حديد عز خاصة أن السيولة التي تخرج يعاد ضخها في قطاعات أخري مشابهة، وأقرب قطاع قد يتم إعادة تدوير حصيلة الصفقة به هو القطاع الصناعي ثم قطاع البتروكيماويات أو باستثمارات مشتركة بين قطاعي الصناعة والبتروكيماويات.

وأكد أن الموافقة على صرف الشريحة الجديدة من صندوق النقد سيكون لها تأثير إيجابي على أداء البورصة، وفي منتصف أبريل المقبل سنتابع نتائج معدلات التضخم، ومتوقع أنه في منتصف مايو سيكون هناك خطوة نحو خفض الفائدة بنحو 200 نقطة.

ولفت إلى أنه بشكل عام فإن السوق يتحرك بطريقة عرضية طوال شهر رمضان بين 30100 إلى 30330 نقطة وهي منطقة الدعم.وسيتم اختراقه إلى 30400 و30600 و30800 نقطة وصولا إلى 32000 نقطة بنهاية شهر رمضان.

تعاملات جلسة الاثنين

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين 17 مارس 2025، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.246 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31458 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 39322 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13839 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12326 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3356 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% عند مستوى 31338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% عند مستوى 39245 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.17% عند مستوى 13787 نقطة.

و صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.97% عند مستوى 8872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% عند مستوى 12298 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% عند مستوى 3370 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.244 تريليون جنيه بعد تنفيذ شطب شركة حديد عز.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 31290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 39149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13764 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 8787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12209 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 3384 نقطة.

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