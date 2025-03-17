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رياضة

حداد وهمي في الدوري البلغاري، دقيقة حزن على لاعب حي

دقيقة حداد على لاعب
دقيقة حداد على لاعب حي في الدوري البلغاري

شهدت مباريات الدوري البلغاري لكرة القدم، واقعة غريبة بعد الوقوف دقيقة حدادا في إحدى المباريات، على وفاة لاعب، ليتضح أن اللاعب ما زال حيا، وهو ما أثار حالة من السخرية.

واجتمع لاعبو فريقي ليفسكي وأردا كاردجالي، قبل مباراتهما في الدوري البلغاري للوقوف دقيقة حداد على وفاة بيتكو جانتشيف اللاعب السابق للأخير، قبل أن يتضح أن اللاعب ما زال حيا، ليضطر نادي أردا كاردجالي لإصدار بيان رسمي يعتذر خلاله عن الواقعة.

 

اعتذار ناد عن الوقوف دقيقة حدادا على لاعب حي في الدوري البلغاري

بدأت المباراة بين الفريقين، وبين الشوطين، أصدر نادي أردا كاردجالي اعتذارًا عبر موقعه الرسمي، بعد أن تأكد من عدم وفاة اللاعب صاحب الـ28 عامًا.

وجاء بيان النادي: "تود إدارة نادينا أن تعرب عن اعتذارها الشديد للاعبنا السابق بيتكو جانشتشيف وأقاربه بعد أن تلقى النادي معلومات خاطئة حول وفاته".

وأتم: "نتمنى لبيتكو جانشيف سنوات طويلة قادمة من الصحة والسعادة والاستمتاع بمزيد من نجاحات النادي".

يذكر أن مباراة فريقي ليفسكي وأردا كاردجالي في الدوري البلغاري انتهت بالتعادل 1-1.

المدافع البلغاري لعب مع فريق أردا كاردجالي منذ 2020، وحتى 2022 وتمت إعارته ليتيكس لمدة عام، قبل أن يرحل إلى مونتانا، وحاليًا يلعب في دوبريش حيث انتقل لهم في يوليو الماضي.

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