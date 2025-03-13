الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

حسام حسن يشيد بقرار الوقوف دقيقة حداد على "يوم الشهيد "

حسام حسن،فيتو
حسام حسن،فيتو

 أشاد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقرار الوقوف دقيقة حداد مع عزف "سلام الشهيد " احتفالًا بيوم الشهيد الموافق 9 من الشهر الجاري، وتخليدًا لذكرى أبطال مصر الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.


أكد حسام حسن في تصريحات صحفية أن هذه الأمور تأكيد على الوطنية وإرساء لها، واعتراف من الجميع بالتضحيات التي قدمها أبطالنا البواسل من الجيش والشرطة للوطن، ورد جميل صغير لأسرهم بالوقوف دقيقة حداد طوال الشهر.


فيما قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة الوقوف دقيقة حداد مع عزف "سلام الشهيد" قبل انطلاق جميع مباريات الدوري المصري الممتاز خلال شهر مارس.


جاء قرار رابطة الأندية بالوقوف دقيقة حداد في كل مباريات الدوري خلال شهر مارس، احتفالًا بيوم الشهيد الموافق 9 من الشهر الجاري، وتخليدًا لذكرى أبطال مصر الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.


وأوضحت الرابطة أنه تم تعميم القرار على كافة المراقبين لضمان تنفيذه في جميع المباريات، تأكيدًا على دور الرياضة في تعزيز القيم الوطنية وتقدير تضحيات الشهداء.

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