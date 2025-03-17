بروتوكول تعاون بين محافظة سوهاج وشركة مياه الشرب لاستغلال الأصول بنظام حق الانتفاع

شهد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لاستغلال الأصول غير المستغلة، بنظام حق الانتفاع، في إطار خطة المحافظة لتشجيع الاستثمار والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وعدد من قيادات المحافظة وشركة المياه، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من " اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج".

أكد محافظ سوهاج حرص المحافظة وسعيها الدائم لدعم وتشجيع الاستثمار، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي في إطار رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وخطة المحافظة لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لافتا الى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات جذرية فى ملف الاستثمار والخدمات المقدمة المواطنين ليس فقط فى قطاع المياه ولكن فى جميع القطاعات.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أهمية الفرص الاستثمارية للمساهمة في تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الجاد في المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي.

ومن جانبه أوضح رئيس مياه سوهاج أن الشركة قامت بتأجير 10 غابات شجرية، وعدد 21 سور محطة لاستغلالها فى الدعاية والإعلان بنظام حق الانتفاع، وتم وضع عدة ضوابط لنظام التأجير بحق الانتفاع تتناسب مع طبيعة كل مشروع، مشيرا إلى أنه جارى طرح 5 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع بتكلفة استثمارية 160 مليون جنيه لتوفر 400 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتمثل هذه الاستثمارات فى" تأجير قطعة أرض فضاء مساحتها 500 متر مربع بشارع 15 بمدينة سوهاج لإقامة مول تجاري، وتأجير قطعة أرض فضاء مساحتها 1000 متر مربع بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج لإقامة مول تجارى، وتأجير قطعة أرض بمدينة جرجا بمساحة 180 متر مربع لاستغلاله كمطعم وكافيه، وتأجير قطعة أرض فضاء بمساحة 246 متر مربع لإنشاء محلات تجارية، وتأجير قطعة أرض على مساحة 3000 متر مربع لإنشاء جراج سيارات عمومي بمأخذ محطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج.

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