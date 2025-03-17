محافظ سوهاج يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة دارالسلام (صور)

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة دار السلام، تفقد خلالها الوضع العام بالشوارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من المصالح الحكومية والهيئات بمدينة دار السلام وعدد من القرى التابعة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة دار السلام.



محافظ سوهاج ونائبه في جولة ميدانية مفاجئة بقرى أولاد يحى ومدينة دارالسلام

استهل المحافظة الجولة بزيارة لقرية " المشايخ "، حيث تفقد سير العمل داخل مدرسة " المشايخ الإبتدائية "، ومدرسة " نشأت أبو المجد " الإعدادية، والوحدة الصحية بالقرية، وقد تلاحظ المحافظ سوء حالة الترعة الموجودة بالقرية وتراكم القمامة بداخلها، ووجه مسئولي الري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة الترعة.

كما زار قرية " نجوع العزبة "، وتفقد سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية، والوحدة الصحية، والجمعية الزراعية بـ " أولاد يحيى "، واطمأن لسير العمل بها وعدم وجود أية معوقات.



تضمنت الجولة أيضا تفقد الوضع العام بشوارع مدينة دار السلام، ووجه المحافظ بتحسين مستويات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، وتطوير ورفع كفاءة الطرق لتيسير الحركة المرورية ومتابعة ذلك دوريا، كما تفقد سير العمل داخل مستشفى دار السلام المركزي، والإدارة التعليمية بدار السلام، ومدرسة " دار السلام الإبتدائية "، وشدد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة دفاتر الحضور والإنصراف بتلك المصالح، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين عن العمل بدون إذن مسبق أو مبرر، مشيرا إلى ضررة تسريع وتيرة العمل بمستشفى دار السلام المركزي، والانتهاء من العيادات الخارجية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، واستكمال باقي مكونات المستشفى طبقا للخطة الموضوعة.



" سراج " يتفقد الوضع العام بالشوارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمصالح الحكومية

وقد التقى " سراج " خلال الجولة عددا من المواطنين من أبناء مركز دار السلام، واستمع إلى مطالبهم في مختلف القطاعات، موجها بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تلبية هذه المطالب، وتحسين جودة حياة المواطنين.



تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص المحافظ على متابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في جميع المجالات.

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