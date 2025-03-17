اعتداء وحشي وتشوه بالوجه، خلاف طالبات على صداقة شاب يحول حياة سارة إلى كابوس

تعرضت الطالبة سارة البالغة من العمر 15 عامًا إلى اعتداء وحشي من قبل زميلتيها داخل حمام مدرسة لغات بأكتوبر، وتحولت حياة الطالبة لما هو أشبه بالكابوس بعد تشويه وجهها.

بدأت الأحداث في تمام الساعة 7:30، عندما انضمت سارة إلى طابور المدرسة، ثم توجهت إلى الفصول الدراسية، بعد انتهاء الفترة الأولى، دقت الساعة العاشرة صباحًا، وأعلن جرس الفسحة بدء الاستراحة.

توجهت سارة إلى الحمام، حيث نشبت مشادة كلامية بينها وبين طالبتين، وسرعان ما تطورت الأمور إلى مشاجرة، تعرضت خلالها سارة لاعتداء وحشي من قبل زميلتيها باستخدام شفرة إزالة الشعر، إذ جرحت الطالبتان وجه سارة بـ 10 جروح قطعية.

قام طلاب آخرون بإبلاغ مديرة المدرسة على الفور، وعلى إثر ذلك تم نقل سارة إلى المستشفى، بينما هربت الطالبات إلى مكان آخر للاختباء، وخضعت سارة لجراحة طارئة لخياطة الجروح، حيث بلغ طول أحدها 10 سم، وتم وضع 10 غرز في جروحها، بالإضافة إلى كدمات في ظهرها.

النيابة العامة بأكتوبر بدأت تحقيقات موسعة بفحص وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المدرسة والمؤدية إلى دورات المياه، حيث ذكرت الطالبة المجني عليها أن المتهمين تتبعوها وتعدوا عليها داخل الحمامات.

وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية، ملابسات تشويه 4 طلاب وجه زميلتهم داخل دورة مياه بمدرسة لغات فى مدينة 6 أكتوبر.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الدافع وراء الجريمة غيرة البنات من زميلتهن لجمال ملامحها وبسبب خلاف على علاقة مع شاب جامعي، مضيفة أن المتهمات استعن بـ"شفرة حلاقة" للاعتداء على المجني عليها.

وطلبت نيابة أكتوبر استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المدرسة والمؤدية إلى دورات المياه، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وخلال التحقيقات ذكرت الطالبة المجني عليها أن المتهمين تتبعوها داخل المدرسة وتعدوا عليها داخل الحمامات بسلاح أبيض.

تعرض طالبة للتعدي في أكتوبر

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بتعرض طالبة تبلغ من العمر 15 سنة، لاعتداء داخل مدرسة لغات بمدينة 6 أكتوبر، ووجهت المجني عليها اتهاما لـ 3 من زميلاتها، وزميل آخر بالمدرسة، بالاعتداء عليها بواسطة سلاح أبيض، حيث تتبعوها داخل دورة المياه "الحمام" وحاصروها وتعدوا عليها بالضرب واعتدوا عليها بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابتها بجرح بوجهها طوله 10 سم وكدمات الجسد.

وتم تحديد هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

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