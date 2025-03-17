حملات نظافة موسعة في حي بولاق الدكرور لرفع المخلفات وتحسين البيئة

شنت محافظة الجيزة حملة نظافة مكبرة في حي بولاق الدكرور، وذلك بتكليف من المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وبالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل.

رفع المخلفات وتحسين البيئة

استهدفت الحملة شارع ترعة عبد العال، حيث تم رفع كميات كبيرة من المخلفات في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة النظافة وتحسين المظهر الحضاري للحي.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات المستمرة التي تتبناها محافظة الجيزة لتحسين مستوى النظافة العامة، والتأكد من التخلص الآمن من المخلفات، بما يحقق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرار حملات النظافة والتجميل في مختلف الأحياء، لضمان تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان الجيزة.

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