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اقتصاد

سعر السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع المكرونة الخليجي 15 جنيهًا وانخفاض البلطي وقشر بياض

سعر السمك اليوم،
سعر السمك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، في سوق العبور للجملة.

سعر السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، في السطور التالية: 

سعر السمك
سعر السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح  سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 74 إلى 78 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوحت  أسعار البلطي متوسط الحجم من 69 إلى 73 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
سعر السمك
سعر السمك

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 120 جنيها للكيلو، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 330 جنيها.
سعر السمك
سعر السمك

سعر السبيط

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 330 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
سعر السمك
سعر السمك

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 250 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.
سعر السمك
سعر السمك

سعر الجمبري

  • تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 700 جنيه للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 190 جنيهًا حسب الحجم.
سعر السمك
سعر السمك

سعر السمك

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر السمك السردين

  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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