الإثنين 17 مارس 2025
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ضبط 18 جوال دقيق بلدي و158 علبة سجائر مهربة في حملة تموينية بالهرم (صور)

ضبط الدقيق المهرب
ضبط الدقيق المهرب

شنت إدارة تموين الهرم حملة رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري، وذلك تحت إشراف سيد الجرحى، عبير علي، سيد باسل.

ضبط دقيق بلدي مدعم وسجائر مهربة

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، بالإضافة إلى 158 علبة سجائر مهربة مجهولة المصدر، في إطار جهود الإدارة لضبط المنتجات التموينية ومنع تداول السلع غير المشروعة.

مخالفات المخابز البلدية

كما تم تحرير عدد من المحاضر للمخابز البلدية، شملت مخالفات مثل: نقص وزن الرغيف، عدم مطابقة المواصفات، عدم إعطاء بون للمواطنين.


مخالفات تجارية متنوعة

وفي سياق الحملات الرقابية على الأسواق، تم تحرير محاضر لمخالفات تجارية متنوعة، تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية، وغياب الفواتير والرخصة التجارية

إجراءات قانونية لحماية المواطنين

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة، في إطار جهود مديرية التموين لحماية حقوق المستهلكين وضمان توفير سلع مطابقة للمواصفات.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة المديرية لضبط الأسواق والحد من المخالفات التموينية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحماية المواطنين من السلع الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات.

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