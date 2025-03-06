المشدد 7 سنوات لعصابة تزوير الأوراق الرسمية بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة تزوير أوراق رسمية واستعمال المحررات المزورة بمنطقة دار السلام.

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة القت القبض على عاطلين بتهمة تزوير شهادات وأوراق مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما أوراق مزورة عبارة عن 2 أكلاشيه، دفتر إيصال استلام نقدية وجهاز كمبيوتر بمشتملاته و4 هاتف محمول “بفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى”.



بمواجهة المتهمين أقرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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