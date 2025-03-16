مسلسل لام شمسية الحلقة 1، عيد ميلاد ينتهي بطريقة مأساوية وظهور قضية التحرش بالأطفال

مسلسل لام شمسية الحلقة 1، شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، الكشف عن ملامح شخصيات العمل، حيث تعمل "نيللي" أمينة خليل في إحدى المدارس التي يدرس بها نجل زوجها "طارق" أحمد السعدني.

مسلسل لام شمسية الحلقة 1

وضمن أحداث الحلقة، يظهر معاناة نجل طارق "يوسف" من اضطرابات نفسية تنعكس على سلوكه في المدرسة وفي المنزل مع زوجة والده "نيللي" والتي تسعى بكل الطرق لإرضائه والحفاظ على أسرتها، حيث لها أيضا نجل آخر من "طارق" يدعى "ياسين".

كما تقوم نيللي بمنح "يوسف" دروس تقوية للغة العربية، يدرس له خلالها صديق زوجها "وسام" والذي يجسد شخصيته "محمد شاهين"، حيث يساعده على الحفاظ على مستواه في العربية.

وضمن الأحداث، تنكشف علاقة غامضة بين "طارق" و"نهال" والتي تجسد شخصيتها الفنانة ثراء جبيل، ينتج عن هذه العلاقة حملا لنهال، يصدم به طارق فور علمه.

عيد ميلاد يوسف

وتحتفل أسرة طارق ونيللي بعيد ميلاد "يوسف" حيث يتم الكشف خلال العيد ميلاد عن أن والدة يوسف هي "أسيل عمران"، والتي تحضر العيد ميلاد.

ويساعد وسام وزوجته "رباب" والتي تجسد شخصيتها "يسرا اللوزي" أسرة طارق ونيللي في العيد ميلاد.

وفي نهاية اليوم تصدم نيللي عندما ترى وسام يتحرش بطفلها "يوسف"، أثناء انشغالهم بتنظيف المنزل بعد انتهاء العيد ميلاد، لتدخل في نوبة من الانهيار العصبي، وتنادي لزوجها طارق والذي يصدم ويقوم بضرب "وسام" ضربة قوية وتنتهي الحلقة على ذلك.

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