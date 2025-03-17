الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

حجز قائد سيارة بتهمة إصدار أصوات صاخبة وإزعاج المواطنين بالرحاب

حبس متهمين أرشيفية
حبس متهمين أرشيفية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز “طالب ”قائد سيارة قام بإصدار أصوات صاخبة بمحيط مدينة الرحاب مما أزعج وأثار الفزع في نفوس الساكنين، وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات.

 

أصوات صاخبة بمدينة الرحاب

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر سكان مدينة الرحاب بالقاهرة من قيام قائد سيارة بإصدار أصوات صاخبة وإزعاج المواطنين.
 

وبالفحص تمكنت قوات الشرطة، من ضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها. 

 

 

 

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