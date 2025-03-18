الإسكان: السويس الجديدة مدينة المستقبل وفرص استثمارية واعدة

كشفت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة عن الخطة الاستثمارية للمدينة، مؤكدة على ان المدينة تشهد طفرة تنموية واعدة تجعلها واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في مصر، حيث تُقام المدينة على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 65,507 فدان، ما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة مدينة السويس الحالية، بما يُعزز من قدرتها على استيعاب مشاريع متنوعة في مختلف القطاعات.

واضافت، تتميز المدينة بتوزيع متوازن للمساحات بما يدعم بيئة استثمارية متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حدٍ سواء وتنقسم كالتالي:

• مناطق الإسكان: تُغطي نحو 15.8% من إجمالي مساحة المدينة بما يعادل 10,358 فدان، وتتنوع بين إسكان اجتماعي، متوسط، وفاخر، ما يوفر فرصًا استثمارية كبيرة في القطاع العقاري.

• مناطق الخدمات: تُمثل حوالي 6.8% من مساحة المدينة، ما يفتح المجال أمام المستثمرين لتطوير مشروعات تعليمية، صحية، تجارية، وترفيهية.

• المناطق الخضراء المفتوحة والمقترحة: تستحوذ على 8.1% من المساحة الإجمالية، ما يعزز من جاذبية المدينة كبيئة مستدامة وصحية.

• مناطق الأنشطة الاقتصادية: تُشكّل نسبة كبيرة تصل إلى 23.1%، ما يوفر فرصًا هائلة في قطاعات الصناعة، التخزين، والخدمات اللوجستية.

• المناطق الصناعية القائمة: تبلغ مساحتها 3%، وتدعم الصناعات الحالية مع فتح المجال لتوسعها.

• المنطقة الجبلية: تشغل ما نسبته 25.5%، وتُعد فرصة استثمارية واعدة لمشروعات التعدين، السياحة البيئية، أو إقامة محميات طبيعية.

• مساحات الطرق والفراغات: تمثل 12.4%، ما يُعزز من كفاءة شبكة الطرق الداخلية وربط المدينة بالمحاور الإقليمية الرئيسية.

موقع استراتيجي يُعزز من فرص النجاح

وأضافع، تتميز مدينة السويس الجديدة بموقعها الاستراتيجي بالقرب من الموانئ الرئيسية وقناة السويس، ما يجعلها مركزًا محوريًا للتجارة والصناعة، ويمنحها ميزة تنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.



ودعت مخلوف المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المدينة في مختلف القطاعات. بفضل موقعها الاستراتيجي وتنوع أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية، تُعد المدينة وجهة مثالية لإقامة المشروعات السكنية، التجارية، والصناعية، بما يضمن تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة.

واكدت على ان الدولة على تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات تشجيعية لجذب المستثمرين، مع بنية تحتية متطورة تدعم نمو الأعمال واستدامتها.

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