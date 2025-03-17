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محافظات

كلب جديد يثير الذعر فى المنوفية ويعقر سيدتين وطفلة

كب جديد يثير الذعر
كب جديد يثير الذعر فى المنوفية , فيتو

 شهدت قرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية، تعرض 3 سيدات  وطفلة لعقر من أحد الكلاب، وتم نقلهم لمستشفى الباجور التخصصى لتلقى الطعم.

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإستقبال مستشفى الباجور التخصصى شاديه. ا 56 سنة، وراويه. م 75 سنة، ونجاح. ا 10 سنوات، تعرضوا للعقر من أحد الكلاب الضالة بقرية كوم الضبع.

 

كلب يثير الذعر بالمنوفية بعد عقره لـ 10 أطفال

وكانت حالة من الذعر سيطرت بين الأهالى بمدينة الباجور فى محافظة المنوفية، وذلك عقب قيام كلب مسعور بعقر 10 أطفال فى مناطق متفرقة وتم نقلهم لمستشفى الباجور التخصصى لإعطائهم الطعم.

 

وأكد مصدر فى تصريحات لـ فيتو أن مستشفى الباجور التخصصى استقبلت 10 أطفال معقورين وهم، أحمد أسامة زهير 3 سنوات، محمد جمال أحمد 10 سنوات، هاشم إسلام هاشم 4 سنوات، جيهان حسام الصعيدى 10 سنوات، جميل علاء صبحي 10 سنوات، اسراء محمد جميل 11 سنة، اياد حازم محمد 4 سنوات، بسملة أيمن محمد 14 سنة، حور وليد ايمن 10 سنوات، ساجدة رشاد إبراهيم 6 سنة كفر سنجلف.

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محافظة المنوفية قرية كوم الضبع مستشفى الباجور التخصصي المنوفية الباجور

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