الإثنين 17 مارس 2025
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أخبار مصر

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات

مزلقان
مزلقان
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 ناشدت وزارة النقل السادة المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات

ويأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

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توعية الركاب والمواطنين تعطيل مسير القطارات السلوكيات السلبية السكك الحديدية مزلقانات السكة الحديد

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