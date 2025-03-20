الدعاء للميت هدية يقدمها كل من فقد عزيزا، والأم أعز من يفقد الإنسان، والدعاء للأم المتوفاة أفضل ما يقدمه الابن، أو البنت وهو من أفضل البر الذي يمكن أن يقدمه لها الأبناء بعد وفاتها وفي هذا الإطار نستعرض معكم 25 دعاء للأم المتوفاة في اليوم العشرين من رمضان 2025.

هل ينتفع الميت بالدعاء

الدعاء ينفع الميت كما ذكر الله عن المؤمنين من السلف الصالح، يقول الله عنهم: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ[الحشر:10] فالدعاء ينفع الميت، ويقول النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء ينفع الميت بإجماع المسلمين.

25 دعاء للأم المتوفاة في اليوم العشرين من رمضان 2025

الدعاء للأم المتوفاة

هناك صيغ مختلفة يمكن الاستعانة بها في الدعاء للأم المتوفاة منها:

1 - يا رب ارحم أمي وتجاوز عن أخطائها واغفر لها الزلات واجعلها من عبادك المرحومين بفضلك وعطفك يا أرحم الراحمين.

2- اللهم إني أسألك أن ترحم أمي وأمهات المسلمين، وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يتنعمون فيها.

3- يا رب أدعوك دعاء الرحمة والمغفرة والجنة لأمي المتوفاة، فاللهم تقبل واجعلها أسعد خلقك في قبرها.

4- اللهم ارحم أمي ووسع لها في قبرها وافرش لها من نورك يا رب العالمين.

5- اللهم احشر أمي مع عبادك المتقين، واحشرها في زمرة عبادك الصديقين الصالحين، وتغمَّدها برحمتك، وثبِّت قدميها، وأسكنها الفردوس الأعلى.

6- اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا، وارحم أمة محمد رحمةً كافة، تغنينا بها عن رحمة من سواك.

7- اللهم ارحمها واغفر لها بقدر ما رعتني وربتني، واجعل كل عملٍ صالحٍ يصدر مني في ميزان حسناتها، ونقِّها من الذنوب كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس، وانظر إليها نظرةَ رضا؛ فإنَّ من تنظر إليه نظرةَ رضا، لا تعذبه أبدًا.

8- اللهم اسكنها فسيح الجنان، واغفر لها يا أرحم الراحمين، وتجاوز عمَّا تعلم يا عليم

9- اللهم ارحمها رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

10- اللهم ارحمها واغفر لها وآنس وحشتها ووسع قبرها اللهم اجعل عيدها في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

11- اللهمّ افسح لها في قبره مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة، اللهم ارحمها ولا تطفئ نور قبرها.

12- يا قيوم أقمها على نور في قبرها، ومستبشرا بحسن إجابتها وتثبيتك إياها عند السؤال، اللهمّ أعذها من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

13- اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجتها في المهديين، واخلفها في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه.

14- اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينها وبين فتنة القبر واجعلها روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

15- اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

16- اللهم اغفر لها وارحمه، واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بماء وثلج وبرد،ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدلها دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهلها،وزوجا خيرا من زوجها، وقها فتنة القبر وعذاب النار.

17- يا من تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، ومنقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارتها ونجدتها في قبرها ورحمته.

18- « اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هو أهله، وأجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوًا وغفرانا، اللهم أنظر إليها نظرة رضا فإن من تنظر إليه نظرة رضا لاتعذبه أبدا».

19- اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلًا خيرًا من أهلها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهـم إن كانت محسنًة فزد من حسناتها، وإن كان مسيئًة فتجاوز عن سيئاتها».

25 دعاء للأم المتوفاة في اليوم العشرين من رمضان 2025

20- « اللهمّ إنّها أمتك، خرجت من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائها فيها، إلى ظلمة القبر، اللهمّ اجعلها في بطن القبر مطمئنًّة، وعند قيام الأشهاد آمنًة، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا»..

21- « اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذّبها، وأن تثبّتها عند السّؤال، اللهمّ إنّها نَزَلت بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين».

22- « اللهمّ يمّن كتابها، ويسّر حسابها، وثقّل بالحسنات ميزانها، وثبّتها على الصّراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم، اللهمّ أمّنها من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسها آمنةً مطمئنّةً، ولقّنها حجّتها.

23- اللهم ارحم امي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنه هي وجميع موتى المسلمين.

24- اللهم أرحم أمي فهي أغلى مافقدت وأسألك يارب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها.

25- اللهم لي أم أحبها وتركتني تحت رحمتك فاجعلها في أعلى المراتب وأكرمها باللطف والتوفيق اللهم باركها في دارها يا كريم.

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