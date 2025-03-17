اختبارات أونلاين لاختيار أخصائيي التخاطب بمراكز شباب السنبلاوين في الدقهلية

انطلقت فعاليات المقابلات الشخصية أون لاين عبر تطبيق الزووم، لاختيار عدد من أخصائيي التخاطب والإدراك الحسي وتنمية المهارات لمراكز التخاطب بمركز شباب المقاطعة التابع لإدارة شباب السنبلاوين، في محافظة الدقهلية

وقد تقدم لإجراء المقابلات الشخصية عدد من أخصائي التخاطب من الشباب والفتيات، وتمت المقابلات الشخصية بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.



انطلاق المقابلات الشخصية لاختيار أخصائي التخاطب والإدراك الحسي وتنمية المهارات بمركز شباب المقاطعة

أجري المقابلات الشخصية لاختيار أخصائي التخاطب والإدراك الحسي، وتنمية المهارات، والنفسي، اون لاين من وزارة الشباب والرياضة الدكتورة هدي أبو ضيف مسئول بإدارة قادرون باختلاف بالإدارة العامة للبرامح والأنشطة الجامعية " الإدارة المركزية لتنمية الشباب"، والدكتور عمر سيد عبد اللطيف المنسق الفني العام لمراكز التخاطب، ومن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، الدكتورة نانسي سمير عبد المنعم مسئول مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.

محاور المقابلات

تمحورت المقابلات الشخصية حول التكامل الحسي وتنمية المهارات والتخاطب للشباب والفتيات المتقدمين للعمل بمركز التخاطب بمركز شباب المقاطعة بإدارة شباب السنبلاوين، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فى مجال خدمة ذوي الإعاقة.

عدد مراكز التخاطب التي تم تجهيزها

يذكر أن عدد مراكز التخاطب التي تم تجهيزها عدد 68 مركز تخاطب على مستوي الجمهورية، ويقبل المواطنين على مراكز التخاطب بصورة كبيرة ويتم إستقبال الحالات مجانا بمراكز التخاطب، وتولي وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمراكز التخاطب أهمية كبيرة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

يأتي تنفيذ المقابلات الشخصية لإختيار أخصائي التخاطب بمركز شباب المقاطعة، برعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتورة نانسي سمير مسئول مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.

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