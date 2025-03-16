مسلسل حسبة عمري الحلقة الأولى، أزمة بين روجينا وعمرو عبد الجليل

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل حسبة عمري الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، عدد من الأحداث المثيرة، حيث بدأت الأحداث بزفاف ابنة روجينا “نور إيهاب”، إلا أنه وقع خلاف اثناء الزفاف، لكنه مر بسلام.

وتنتقل الأحداث إلى منزل هند “روجينا”، حيث يكشف زوجها فاروق “عمرو عبد الجليل” عن رفضه لزواج ابنته من هذا الشخص، لتؤكد له هند أنها هي التي اختارته بإراداتها وليس لأحد دخل في اختيار شريك حياتها.

وتتوتر الاحداث بين الثنائي حتى يصل الأمر إلى مشاجرة بينهما ويقرر فاروق طرد هند من المنزل، لكنها ترفض وتؤكد ان هذا المنزل هو منزلها مثلما هو منزله.

قصة مسلسل حسبة عمري

ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتها في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًا واجتماعيًا ونفسيًا وماديًا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.