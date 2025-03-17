لحظة وصول محمد عبد المنعم وشوبير وهاني لمعسكر منتخب مصر (فيديو)

منتخب مصر، وصل محمد عبد المنعم مدافع نانت الفرنسي لمعسكر منتخب مصر الوطني، في وقت سابق اليوم الإثنين، وكان برفقته مصطفى شوبير حارس الأهلي

كما وصل محمد هاني ظهير النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر اليوم الإثنين، حيث يشارك في المران المسائي للفراعنة، الذي ينطلق في التاسعة مساءا

إنضمام سداسي الأهلي لمعسكر منتخب مصر

وانضم سداسي النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، في وقت سابق اليوم الإثنين، بعد أن غابوا عن عن معسكر الفراعنة أمس الأحد.

وكانت قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس ضمت ستة لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد هاني

وكشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن لاعبي الأهلي سيشاركون في مران الفريق الليلة بشكل طبيعي

الأهلي يتمسك بالأجندة الدولية

وأعلن النادي الأهلي أن لاعبيه لن ينضموا لمعسكر المنتخب إلا مع أول أيام الأجندة الدولية للمنتخب؛ لذلك لم ينضم لاعبو الأحمر أمس وانضمو لمعسكر الفراعنة اليوم.

منتخب مصر يخوض مرانه الأول

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن أولى تدريباته بستاد القاهرة الدولي أمس في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

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