الإثنين 17 مارس 2025
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أخبار مصر

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من الغد

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

 تبدأ أ درجات الحرارة فى الانخفاض الطفيف بدءا من الغد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد. 

 

بداية الانفراجة، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من الغد

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،معتدلا على السواحل الغربية، و على السواحل الشرقية ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار  شمال الصعيد وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20

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