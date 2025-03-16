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الأزهر يعلن فتح باب التقديم للعمل في لجان امتحانات الشهادة الثانوية، اعرف الشروط

الشيخ أيمن عبدالغني،
الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فيتو

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية تفتح باب التقدم للمشاركة في أعمال المراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية  رؤساء لجان ومساعدين.

المعاهد الأزهرية يعلن فتح باب التقديم للعمل في كروساء لجان في امتحانات الشهادة الثانوية 

وأرسلت الإدارة المركزية للامتحانات خطاب معتمد من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تقرر فيه فتح باب التقدم للراغبين في الاشتراك في أعمال لجان المراقبة (كرؤساء لجان أو مساعدين) وذلك من خلال  بوابة الأزهرية الإلكترونية في المدة من ٢٠٢٥/٣/١٧ إلى ٢٠٢٥/٣/٢٧ وذلك طبقا للشروط المعلنة شريطة اجتياز المقابلة الشخصية والتدريب المعد لذلك وهي على النحو التالي:

 

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

وفي وقت سابق أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه بناء على موافقة الدكتور وكيل الأزهر الشريف على النظام الجديد لاختبارات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسى ٢٠٢٥ /٢٠٢٤م تقرر ما يلى:

الطالب المتقدم لأداء الامتحان لأول مرة ومن تقدم في أعوام سابقة ولم يؤد الامتحان في الشهادة الثانوية الأزهرية من قبل

أ ) يمتحن في مادة الإحصاء بدلًا من مادة الفلسفة والمنطق ابتداء من العام الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م

ب) تعتبر مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع الكلى للطالب ليصبح المجموع الكلى لطلاب القسم الأدبى مبصر مقيد ( ٥٩٠ درجة والنجاح من ٢٩٥ درجة ).

ج) يعفى الطالب الكفيف من مادة الإحصاء المقررة على طلاب القسم الأدبى.

القسم العلمي:
يعقد امتحان مادة الرياضيات لجميع الطلاب على ورقتين الأولى للرياضيات البحتة من ٣٠ درجة والنجاح من ١٥ درجة، والثانية للرياضيات التطبيقية من ٣٠ درجة والنجاح من ١٥ درجة.

ويعقد امتحان مادة الأحياء لجميع الطلاب ويخصص سؤال للطالب المستجد في "الجيولوجيا"

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