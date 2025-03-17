مران الزمالك، تصعيد 5 ناشئين استعدادًا لمواجهة الجونة بكأس عاصمة مصر

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي تصعيد كل من أيمن أمير عبد العزيز مهاجم فريق مواليد 2006، وعمر ياسر وحسام عاشور التقي ثنائي وسط فريق مواليد 2007، بجانب مؤمن وائل ومحمد عبد الفتاح حارسي مرمى فريق مواليد 2007، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك لتعويضات غياب اللاعبين الدوليين عن الفريق، بعدم شهد مران اليوم غياب كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد مصطفى "زيزو" للتواجد في معسكر منتخب مصر استعدادًا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، بجانب غياب التونسي سيف الجزيري للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، ومحمد السيد لاعب الوسط لتواجده في صفوف منتخب الشباب الذي يستعد لخوض دورة ودية في قطر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لمواجهة نظيره الجونة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

تنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

تنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب خوض مباراة سموحة في كأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك يصعد للمربع الذهبي لكأس مصر

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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