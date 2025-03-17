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التموين: توريد 4.2 مليون طن قصب وإنتاج نحو 451 ألف طن سكر حتى الآن

الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية
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 أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة السكر باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف أن الحكومة تعمل على دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج من خلال توفير التسهيلات اللازمة، وضمان توريد المحصول بأسعار عادلة.

وأشار فاروق إلى نجاح وزارة التموين في رفع المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر، بينما تجاوز مخزون السكر التمويني 12 شهرًا، مما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق.

من جانبه، قال الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم توريد نحو 4.2 مليون طن قصب من المزارعين حتى الآن خلال الموسم الحالي، والذي من المتوقع أن ينتهي في أوائل مايو المقبل، من إجمالي 6 ملايين طن مستهدفة.

وأضاف الدكتور علاء ناجي أنه تم إنتاج نحو 451 ألف طن سكر من إجمالي الكميات المستلمة من القصب حتي الآن، مشيرا إلي أنه في نفس الوقت تم توريد نحو 47 ألف طن من بنجر السكر لمصنع سكر ابو قرقاص بالمنيا التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم انتاج 5300 طن سكر من الكميات المستلمة من محصول البنجر، كما أنه من المتوقع استلام مليون طن بنجر، وإنتاج 130 ألف طن سكر وذلك بنهاية موسم التوريد في أغسطس القادم.

ولفت العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى تعاون وزارتي التموين والزراعة للتوسع في إنتاج الشتلات، وكذلك التأكيد على إجراء عمليات الترقيع للمساحات البور، والمساهمة في مقاومة الحشائش والآفات.

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