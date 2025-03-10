اتحاد الكرة يدرس تعيين أحمد حسن متحدثًا رسميًّا للجنة الفنية خلفًا لـ طولان

الدوري المصري، يدرس اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة تعيين أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة متحدثا رسميًا للجنة خلفا لحلمي طولان المتحدث الرسمي الحالي، وذلك بعد تصريحات الأخير التي شهدت هجوما عنيفا على الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وعلى رأسها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول.

حلمي طولان

وقالت مصادر: هناك حالة من الغضب تسيطر علي أعضاء اتحاد الكرة والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وامتد الأمر إلى اللجنة الفنية وأعضائها بسبب تصريحات طولان الأخيرة التي جاءت بشكل صادم لم يراعي فيها منصبه كمتحدث رسمي للجنة الفنية خاصة بعد هجومه اللاذع ضد حسام حسن مدرب منتخب مصر الأول.

أضافت المصادر أن الأمر امتد أيضا إلى اللجنة الفنية وجميع أعضاءها الذين نقلوا غضبهم إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن تصريحات طولان التي يمكن أن يفسرها البعض بأنها رأي صادر عن اللجنة الفنية بصفته متحدثا رسميًا وهو ما يتعارض مع رؤى البعض ووجهات النظر الفنية الخاصة بهم ومن ثم طلبوا ايقاف الأمر لتجنب مزيد من الأزمات والانشقاقات داخل اللجنة والجبلاية بشكل عام.

وأشارت المصادر إلى أن أحمد حسن عضو اللجنة يبقي الأقرب لخلافة حلمي طولان في منصب المتحدث الرسمي للجنة الفنية باتحاد الكرة حيث قد تشهد الساعات القادمة صدور قرار رسمي بهذا الأمر.

من ناحية أخرى تنطلق غدا الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى لمرحلتي التتويج والهبوط في الدوري المصري الممتاز، في نظام استثنائي للبطولة موسم 2024-2025.

وتم تقسيم أندية الدوري إلى مجموعتين من خلال ترتيب الدور الأول، وتضم مجموعة التتويج 9 أندية لتحديد البطل والفرق المشاركة قاريا، فيما تضم مجموعة الهبوط 9 أندية أخرى، لتحديد الفريقين الهابطين.

وتتصدر مواجهة القمة بين الزمالك وضيفه الأهلي في القمة 130، لقاءات الجولة الأولى بمرحلة التتويج، حيث تتجه الأنظار غدا الثلاثاء، إلى ستاد القاهرة، لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل بين قطبي الكرة المصرية.



ويلتقي حرس الحدود ضيفه بتروجيت في المرحلة ذاتها.

بينما تشهد مجموعة الهبوط مواجهتين غدا، بين الجونة وضيفه الاتحاد، بجانب مودرن سبورت وضيفه سموحة.

وتقام بعد غد الأربعاء، 4 مواجهات، على رأسها صدام بيراميدز والمصري، بجانب لقاء فاركو والبنك الأهلي بمجموعة التتويج، ومباراة الإسماعيلي مع مضيفه طلائع الجيش بجانب لقاء زد ضد مضيفه غزل المحلة بمجموعة الهبوط.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس

الزمالك ضد الأهلي - 9:30 مساءً - ستاد القاهرة

حرس الحدود ضد بتروجيت - 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود

الأربعاء 12 مارس

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساءً - ستاد السويس الجديد

سيراميكا - باي

مواعيد الجولة الأولي لمجموعة الهبوط بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس

مودرن سبورت ضد سموحة - 9:30 مساءً - ستاد السلام

الجونة ضد الاتحاد السكندري - 9:30 مساءً - ستاد خالد بشارة

الأربعاء 12 مارس

غزل المحلة ضد زد 9:30 مساءً - ستاد غزل المحلة

الخميس 13 مارس

طلائع الجيش ضد الاسماعيلي 9:30 مساءً - ستاد جهاز الرياضة

إنبي - باي

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