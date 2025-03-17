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أخبار مصر

خطة عاجلة لتشغيل مطار برنيس وتسهيلات جديدة لجذب العلامات التجارية العالمية

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تستهدف تعزيز القطاع السياحي، بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين.  

وخلال الاجتماع، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، نظرًا لقربه من المقاصد السياحية، وأهميته في دعم حركة السياحة بالمنطقة. 

ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ لوضع خطة عاجلة لتشغيل المطار في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تسهيل وصول السائحين إلى الوجهات السياحية المميزة في البحر الأحمر.  

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مطالب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية بشأن  تيسير إجراءات دخول العلامات التجارية العالمية التي يفضلها السائحون في المراكز التجارية الكبرى، بهدف تعزيز تجربة التسوق السياحي في مصر.

 وتم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لإزالة أي معوقات قد تواجه هذه الخطوة، وتسهيل الإجراءات المطلوبة.  

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على دعم قطاع السياحة بكافة الوسائل، سواء من خلال تهيئة البنية التحتية عبر تطوير المطارات، أو من خلال  تحفيز الاستثمار السياحي وتخفيف الأعباء عن المنشآت الفندقية والسياحية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في القطاع.

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مطار برنيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر المقاصد السياحية وزير الطيران المدني

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