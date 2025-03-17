مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُعد من أبرز المشاريع الثقافية في مصر.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالتحضيرات اللازمة لإنجاح هذا الحدث التاريخي، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنظيم الفعالية على أعلى مستوى من حيث الأمان، التنظيم، والتغطية الإعلامية.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية أن تبرز الاحتفالية مكانة مصر الثقافية والحضارية على مستوى العالم، داعيًا إلى وضع خطط محكمة لتسويق الحدث دوليًا وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، ومن بينهم وزير السياحة والآثار، ووزير الثقافة، ووزير الأوقاف، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الأمنية المعنية بتنظيم الحدث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.