الثلاثاء 18 مارس 2025
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سياسة

محلية النواب تناقش اليوم طلبات إحاطة بشأن مشكلات الإسماعيلية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى، عدد من طلبات الإحاطة، المقدمة من النواب.

المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية 


وتبدأ اللجنة اجتماعها اليوم، بمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية وأصدرت اللجنة قرارًا بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.


كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأبراج السكنية بحي ثالث الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية والتي كان مقررًا استخدامها سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا ومطالبة الحي للمواطنين بإخلاء المساكن دون توفير سكن بديل لهم، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.

وزيرة التنمية المحلية


وتناقش اللجنة أيضا، موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب إيهاب الطماوى، بشأن الكتاب الدوري رقم (٢١٤) لسنة ٢٠٢٤ الصادر عن
الدكتورة وزيرة التنمية المحلية  وموجه إلي المحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني، حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة.

 

تسليم الوحدات السكنية للملاك


وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان التابع لجمعية إسكان بنوك مصر بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والتي تم الاعلان عنها منذ عام ۲۰۰۹، وفرض مبالغ زيادة على ثمن الوحدة المقرر، وتم سدادها، فضلًا عن جمع مبالغ بدون وجه حق من الاعضاء بدون موافقة الجمعية العمومية على سبيل المثال لا الحصر "مبلغ ٥٠٠ جنيه لإصلاح محولات تم سرقتها و٥٠٠٠ جنيه لعمل بيلرات وصواعد تم سرقتها، ووجود قضايا فساد حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأربعاء، طلب بشأن متابعة تطوير ورفع كفاءة المجازر القائمة على مستوى الجمهورية للعمل بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة وإنشاء مجازر جديدة من خلال طرحها للقطاع الخاص سواء بنظام المشاركة أو بنظام حق الانتفاع مع الالتزام بالأكواد الهندسية المعتمدة لإنشاء المجازر، فضلًا عن ضرورة مراعاة جميع الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث.

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