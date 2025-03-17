الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2025

مترو
مترو

اعتمدت شركات المترو  خطط التشغيل لخطوط  مترو الأنفاق خلال عيد الفطر المبارك بما يساهم في تقديم أفضل خدمة لركاب المترو خلال عيد الفطر المبارك وتقرر استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان لحين انتهاء العيد. 

مواعيد المترو خلال العيد 

وتقرر استمرار العمل بنفس مواعيد الخطوط الثلاث خلال شهر رمضان طوال أيام عيد الفطر، على أن يتم العودة لمواعيد التشغيل القديمة بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وسبق وأعلنت شركات المترو، تطبيق مواعيد تشغيل الجديدة بداية  من أول شهر رمضان ونشرت وزارة النقل تقريرًا مصحوبًا بإنفوجراف عن مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وجاءت كما يلي:

الخط الأول والثاني للمترو 
 

-  بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات (حلوان - المرج الجديدة) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحًا ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

-  بداية ساعات التشغيل الخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات (شبرا الخيمة - المنيب) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من المحطتين الساعة ١٢:٤٠ صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.

- آخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث الساعة ١٢:٢٠ صباحًا.

- علمًا بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال شهر رمضان المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد المترو خلال العيد الخطين الأول والثانى الخط الثالث اجازة عيد الفطر المبارك أجازة عيد الفطر استمرار

مواد متعلقة

حكم الشرع في صيام الحامل والمرضع في رمضان

كريتيف ايجيبت يستقبل زائريه بمعرض مستلزمات رمضان في العاصمة الإدارية (صور)

إجازات الموظفين في رمضان 2025، جدول العطلات الرسمية خلال شهر الصوم

الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين وقول حرمًا بعد الصلاة

الصور الأولى من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات" لـ علي ربيع

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل

نصيب الأسد لشهر يونيو، الإجازات الرسمية للموظفين والطلاب خلال 2025

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

صرف منحة رمضان بقيمة 300 جنيه لمستحقي تكافل وكرامة خلال ساعات

خطة عاجلة لتشغيل مطار برنيس وتسهيلات جديدة لجذب العلامات التجارية العالمية

قرار عاجل من التعليم بشأن تشويه وجه طالبة داخل إحدى مدارس أكتوبر

منوعات

المزيد

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وصية رسول الله لجيش المسلمين (فيديو)

من أين جاءت أسماء سور القرآن الكريم وكيف جاء ترتيبها؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة نهر الدم

المزيد
الجريدة الرسمية