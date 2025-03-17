خبير: مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يتحرك عرضيا طوال رمضان بين 30100 إلى 30330 نقطة

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال: إن المؤشر الرئيسي للبورصة يسير في منطقة عرضية ما بين 30000 نقطة و30300 نقطة ومستوى المقاومة الفرعي عند 30200 ٥نقطة، مضيفا إنه خلال الأسبوع الأخير من رمضان سنجتاز نقطة 30200 نقطة.

وتابع : إنه من المتوقع إغلاق آخر جلسات شهر رمضان بشكل إيجابي، وقد نقترب من 32000 نقطة أو ملامسة حاجز 31800 نقطة لذلك فإن اي تصحيح عن 30300 أو 30000 نقطة هي فرص لإعادة تكوين مراكز.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون الأداء العرضى قد يشهد حركة إيجابية خاصة بعد إتمام صفقة حديد عز خاصة أن السيولة التي تخرج يعاد ضخها في قطاعات أخري مشابهة، وأقرب قطاع قد يتم إعادة تدوير حصيلة الصفقة به هو القطاع الصناعي ثم قطاع البتروكيماويات أو باستثمارات مشتركة بين قطاعي الصناعة والبتروكيماويات.

وأكد أن الموافقة على صرف الشريحة الجديدة من صندوق النقد سيكون لها تأثير إيجابي على أداء البورصة، وفي منتصف أبريل المقبل سنتابع نتائج معدلات التضخم، ومتوقع أنه في منتصف مايو سيكون هناك خطوة نحو خفض الفائدة بنحو 200 نقطة.

ولفت إلى أنه بشكل عام فإن السوق يتحرك بطريقة عرضية طوال شهر رمضان بين 30100 إلى 30330 نقطة وهي منطقة الدعم.وسيتم اختراقه إلى 30400 و30600 و30800 نقطة وصولا إلى 32000 نقطة بنهاية شهر رمضان.

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