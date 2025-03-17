ساخرون.. الزراعة: نمتلك 200 ألف فدان مزروعة بالكحك والبيتيفور استعدادا لعيد الفطر المبارك!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن وزارة الزراعة تعكف حاليا على توفير كميات كبيرة من الدواجن واللحوم الحمراء لتلبية احتياجات السوق خلال الأسابيع المتبقية من شهر رمضان المبارك.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن مسئولا كبيرا بالوزارة عقد مؤتمرا صحفيا وعد فيه المواطنين بتنفيذ ذلك على أكمل وجه، وأضاف نفس المصدر الفشار أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للمسئول الكبير قائلا: وكيف استعدت الوزارة لعيد الفطر المبارك؟!

فرد عليه المسئول ساخرا: نحن نمتلك 200 ألف فدان مزروعة بالكحك والبيتيفور استعدادا لعيد الفطر المبارك فلا تقلق!

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