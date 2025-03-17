المؤبد لديلر المواد المخدرة ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وبراءة آخر من تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في بولاق الدكرور.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل علي سليم وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جبر بشير وسكرتارية عبدالعزيز مناع وعصام حسين.

تحقيقات النيابة في الاتهام بالاتجار في المخدرات

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 16976 لسنة 2014 جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة 7546 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "محمد م"، و"محمد ف"، في اليوم الأول من شهر أغسطس من 2024 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر " الاندازول كاريوكساميد" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

القبض على المتهمين بالجيزة

وألقى رجال مباحث بولاق الدكرور بالجيزة، القبض على المتهمان أثناء جلوسهما بمدخل عقار خاص بالمتهم الأول "م.م" بعدما وردت تحريات سرية بقيامهما بالإتجار في المخدرات متخذين مسكنهما وكرا لنشاطهما الآثم، وعثر بجوارهما على كيس بلاستيكي بداخله عدة أكياس بداخلها المواد المخدرة وبتفتيشهما عثر على باقي المواد المخدرة وثلاث هواتف محمولة ومبالغ مالية.

واعترف المتهم بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل بعملائهم والمبلغ المالي حصيلة نشاطهما.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 21 كيس بلاستيكية شفافه بداخل كل منهم مادة صفراء اللون ووزنوا 10 عشر جرامات ثبت انهم للأندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول بجداول قانون المخدرات.

كما وجد 498 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كل منهم مادة صفراء اللون ووزنوا 235 جراما ثبت أنهم للاندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول بجداول قانون المخدرات.

وبفحص كيس بلاستيكي بداخله علبة بلاستيكية تحوي قطع متحجرة من مادة صفراء اللون وطبق فنجان صيني عليه آثار لمادة صفراء اللون ووزن الكيس بما يحوي 157.6 جرام ثبت انهم للاندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول بجداول قانون المخدرات.

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