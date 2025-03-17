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اقتصاد

وزير الاستثمار يلتقي قيادات TCI Sanmar لبحث التوسعات الجديدة للشركة في مصر

وزير الاستثمار يلتقي
وزير الاستثمار يلتقي قيادات TCI Sanmar

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع  بي. إس. جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة TCI Sanmar للكيماويات، وبحضور نافديب سوري، مدير الشركة، وذلك لبحث سبل تعزيز استثمارات الشركة الهندية في مصر.

وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على دعم الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال جاذبة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع الكيماويات.

وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية ترحب بخطط شركة TCI Sanmar لزيادة استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن هذه التوسعات ستساهم في تعزيز التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أعلن بي. إس. جايارامان عن نية الشركة ضخ 300 مليون دولار إضافية في استثماراتها بمصر خلال المرحلة المقبلة، ليصل إجمالي استثماراتها إلى حوالي 2 مليار دولار، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة المصرية في تسهيل الإجراءات ودعم التوسع الصناعي.

 

كما أشار بي. إس. جايارامان إلى التزام شركة TCI Sanmar بتعزيز استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى إنشاء مرافق تخزين بارد لدعم قدرات التخزين وتحسين سلسلة التوريد، حيث سيتم مناقشة هذا المشروع مع الجهات المختصة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وبدوره أوضح نافديب سوري مدير الشركة أن الشركة تولي أهمية كبيرة للسوق المصري باعتباره مركزًا استراتيجيًا لصناعاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركة توفر حوالي 3000 فرصة عمل في مصر بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفر منتجاتها للسوق المحلي والتصدير إلى أسواق دول جنوب أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن الخطط المستقبلية للشركة في مصر تشمل إنشاء محطة بحرية لاستيراد مادة الإيثيلين، والتي ستساهم في تأمين إمدادات المواد الخام اللازمة لصناعة البولي فينيل كلوريد (PVC)، إحدى المنتجات الأساسية للشركة، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها في بورسعيد، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على منتجاتها في الأسواق المحلية والدولية.

حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفي شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.

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حسن الخطيب الكيماويات الاستثمارات الاجنبيه شركة TCI Sanmar للكيماويات دعم التوسع الصناعي

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