الأحد 16 مارس 2025
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الكهرباء تعلن شروط تركيب العدادات الكودية

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عده نصائح للمواطنين عن المستندات المطلوبة لتركيب عدادات الكهرباء الكودية.

شروط تركيب العدادات الكودية

وتضمنت الخطوات التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتركيب عدادات الكهرباء الكودية كالتالي:
- تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية للمناطق من هنا.

- تقديم صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب
- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

شروط المقايسة لتركيب العدادات الكودية

واكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

وأوضحت الوزارة أن العدادات الكودية هي عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى، وسعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العدادات الكودىة عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

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