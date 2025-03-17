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حوادث

تفاصيل احتجاز سيدة لزوجها والاعتداء عليه بمساعدة أشقائها في السلام

اختطاف شخص، فيتو
اختطاف شخص، فيتو

تباشر نيابة السلام التحقيق مع ربة منزل وأحد أقاربها بتهمة احتجاز زوجها وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وتحويل أموال لها بسبب خلافات بينهما وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول، قد تلقت بلاغا من طالب يفيد بقيام زوجة والده الثانية باستدراج والده واحتجازه بعقار كائن بدائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات عائلية بين والد الشاكي وزوجته الثانية، قامت على إثرها باستدراجه إلى شقة شقيقها بدعوى الإفطار مع أسرتها.

وكشفت التحريات انه فور وصول المجني عليه قامت زوجته وأشقائها بتقييده بمساعدة أحد أقاربهم، ثم تعدوا عليه بالضرب واحدثوا إصابته ثم ابتزوه وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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نيابة السلام قسم شرطة السلام أول مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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