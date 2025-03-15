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محافظ القاهرة يصل المطرية للمشاركة في الإفطار الجماعي (صور)

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو

وصل منذ قليل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لحى المطرية لمتابعة الاستعدادات الجارية لإقامة أكبر حفل إفطار جماعى شعبى فى مصر بعزبة كوم حمادة والذى يقام بالحى للعام الحادي عشر.

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واستقبل المواطنون محافظ القاهرة بترحاب كبير معبرين عن سعادتهم بمشاركة المحافظ والأجهزة التنفيذية لهم فى إفطارهم السنوى هذا العام.

وأشاد محافظ القاهرة بدور شباب "١٥ رمضان" بالمطرية فى التحضيرات الخاصة بالإفطار الجماعي، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعكس قيم الترابط بين أفراد المجتمع، وتعزز من دور المؤسسات الحكومية في دعم المبادرات الخيرية.

 


يرافق محافظ القاهرة خلال حفل الإفطار م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

ويقام إفطار المطرية منذ عام٢٠١٣ وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوى يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر.

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