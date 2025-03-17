الإصابة تحرم نجم برشلونة من الانضمام للمنتخب الإسباني

كشف نادي برشلونة في بيان رسمي طبيعة الإصابة التي تعرض لها مارك كاسادو نجم الفريق والمنتخب الإسباني خلال مباراة أتلتيكو مدريد، والتي انتهت بفوز البارسا 4-2 في الليجا.

وقال برشلونة، في بيان رسمي "أظهرت الفحوصات التي أجريت هذا الصباح، معاناة كاسادو من إصابة في أربطة الركبة اليمنى وسيخضع كاسادو للمزيد من الفحوصات، من أجل تحديد مدى الإصابة والعلاج المناسب لها".

وبتلك الإصابة يحرم كاسادو من الانضمام إلى منتخب إسبانيا

وأشارت الصحيفة إلى أن كاسادو يعاني من تمزق في الرباط الجانبي الخارجي للركبة، ومدة غيابه عن الملاعب، تعتمد على إذا كان التمزق الذي تعرض له كاملا أم جزئيا.



كشفت تقارير صحفية أن الشكوك تحوم حول جاهزية ثنائي برشلونة، للانضمام إلى صفوف منتخب إسبانيا، خلال فترة التوقف الدولي الجاري.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن معاناة إينيجو مارتينيز ومارك كاسادو، ثنائي البارسا، من إرهاق كبير، بعد خوض لقاء أتلتيكو مدريد.

فحوصات طبية لثنائي برشلونة

وأضافت "سيخضع اللاعبان، اليوم الإثنين، لفحوصات طبية في المدينة الرياضية للبارسا، لتقييم مدى الانزعاج العضلي لهما في الركبة".

وتابعت "سيتواصل الجهاز الطبي لبرشلونة مع نظيره في الاتحاد الإسباني، بعد استدعاء الثنائي لقائمة الماتادور".

ونوهت "في حال تأكد غياب ثنائي البارسا عن منتخب إسبانيا، سيضطر المدرب لويس دي لا فوينتي لاختيار بدلاء، ويعد جافي، أبرز المرشحين لتعويض مارك كاسادو".

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