السبت 15 مارس 2025
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جامعة عين شمس تطلق منصة مودة الرقمية

منصة مودة الرقمية
منصة مودة الرقمية
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 أطلق قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، منصة مودة الرقمية على بوابة الجامعة الإلكترونية. 

جامعة عين شمس تطلق منصة مودة الرقمية على بوابة الجامعة الإلكترونية

جاء ذلك تماشيًا مع قرار المجلس الأعلى للجامعات ليكون تجريبيًا على مدار العام الجامعي الحالي 2024/2025 للطلاب المُقيّدين بالجامعات، وذلك تمهيدًا لاعتمادها كمتطلب تخرُّج إجباري وحرصا من قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلابها، وإيمانًا بأهمية تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء أسرة سعيدة وناجحة. 

 يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي، وبعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على إطلاق منصة مودة الرقمية للتعليم عن بعد الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتتضمن المنصة محتوى علمي يُتاح عبر المواقع الإلكترونية لكليات الجامعات التي بدأت بالفعل في نشر المحتوى على مواقعها.

لمعرفة كيفية الاشتراك في منصة مودة الرقمية يرجى زيارة هذا الرابط  

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جامعة عين شمس الاعلى للجامعات التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الأعلى للجامعات قطاع التعليم والطلاب وزارة التضامن الاجتماعي

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