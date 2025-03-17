سيطرة فرعونية، 4 مصريات في الـ "توب 5" لتصنيف الإسكواش العالمي

الإسكواش، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش، التصنيف الأسبوعي لأفضل 10 لاعبات على مستوى العالم.

وشهد التصنيف وجود 4 لاعبات مصريات في توب 5، وهو ما يعد إنجازا هاما في ظل دخول لعبة الإسكواش ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وجاء تصنيف أفضل 5 لاعبات كالتالي:

1- نوران جوهر

2- نور الشربيني

3- هانيا الحمامي

5- أمينة عرفي

وجاء تصنيف أفضل 10 لاعبات كالتالي:

ويستعد الإسكواش المصري للظهور التاريخي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث تشير التوقعات إلى سيطرة اللاعبين المصريين على النسبة الأكبر من الميداليات.

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