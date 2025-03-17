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رياضة

سيطرة فرعونية، 4 مصريات في الـ "توب 5" لتصنيف الإسكواش العالمي

تصنيف لاعبات الإسكواش
تصنيف لاعبات الإسكواش

 الإسكواش، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش، التصنيف الأسبوعي لأفضل 10 لاعبات على مستوى العالم.

وشهد التصنيف وجود 4 لاعبات مصريات في توب 5، وهو ما يعد إنجازا هاما في ظل دخول لعبة الإسكواش ضمن البرنامج الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وجاء تصنيف أفضل 5 لاعبات كالتالي:

1- نوران جوهر

2- نور الشربيني

3- هانيا الحمامي

5- أمينة عرفي

وجاء تصنيف أفضل 10 لاعبات كالتالي: 

ويستعد الإسكواش المصري للظهور التاريخي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث تشير التوقعات إلى سيطرة اللاعبين المصريين على النسبة الأكبر من الميداليات.

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الاسكواش نور الشربيني امينة عرفى هانيا الحمامي نوران جوهر

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