الضرائب تكشف موعد إقرارات ضريبة الدخل عن فترة 2024

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة لإقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية ٢٠٢٤، فيكون موعد تقديمها حتى ٣١ مارس ٢٠٢٥ للأشخاص الطبيعيين، و٣٠ أبريل ٢٠٢٥ للأشخاص الاعتباريين ولا يسري عليها المهلة الممنوحة بمبادرة حزمة التسهيلات الضريبية.

تقديم الدعم الفني للممولين

وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية التزام الممولين بالمواعيد القانونية لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل لعام ٢٠٢٤، مؤكدة أن المصلحة تواصل جهودها لتسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم الدعم الفني للممولين.

وأضافت، أنه للاستفسارات والدعم الفني من خلال الخط الساخن 16395، لضمان تقديم المساعدة الفورية للممولين.

وأكدت أن المصلحة ملتزمة بتقديم بيئة ضريبية عادلة وشفافة، ودعم مجتمع الأعمال من خلال آليات مبسطة ومرنة تضمن الامتثال الضريبي بسلاسة.

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