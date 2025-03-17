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حوادث

اعترافات المتهم بطعن صيدلي في العمرانية: مشادة كلامية السبب

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام عامل نظافة بقتل صيدلي بعدما سدد له طعنة بمقص داخل صيدلية بمنطقة العمرانية.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن الحادث، بأن المجني عليه (الصيدلي) نشبت بينهما مشادة كلامية بعدما طرده من الصيدلية الخاصة به بشارع الكنيسة بالعمرانية، فشطا غضبا وطعنه طعنه نافذة في الصدر، وفر هاربا.

 

القبض علي المتهم بالجيزة

 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل نظافة متهم بقتل صيدلي طعنا بمقص بدائرة قسم شرطة العمرانية، بسبب نشوب مشادة كلامية بينهما.

 

وأشارت التحريات أن المتهم عامل نظافة نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية بسبب طرد الأخير له من عمله بالصيدلية وتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة أنهاها عامل النظافة بتسديد طعنة من مقص للصيدلي وفر هاربا.

 

نجحت قوة أمنية في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. 

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