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رياضة

أبو العينين يزور مران سيراميكا بعد التأهل لنصف نهائي كأس مصر (صورة)

ابو العنين، فيتو
ابو العنين، فيتو

حرص محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، على زيارة مران الفريق في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ووجه أبو العينين، التهنئة للاعبي الفريق الأول، بعد الفوز على فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وأعرب أبو العينين عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وهو ما يعد استمرارًا لمسيرة النجاحات التي يحققها نادي سيراميكا كليوباترا، وتكللت بالفوز بنسختين متتاليتين من بطولة كأس الرابطة، والمشاركة بالتالي في نسختين من السوبر المصري، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وشدد على أن نجاح الفريق في حجز مقعده بين التسعة الأوائل في المرحلة النهائية من عمر الدوري، خطوة مهمة من أجل تحقيق مركز متقدم، ضمن المربع الذهبي، ما يؤهل الفريق لنيل شرف تمثيل مصر في إحدى بطولتي إفريقيا، الموسم المقبل.

وطالب النائب أبو العينين لاعبي الفريق بمواصلة التحلي بالروح القتالية العالية في المباريات المقبلة، وبذل أقصى جهد، لتحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة.

 

 

مباراة الزمالك وسيراميكا

 

 ضرب نادي الزمالك موعدا مع نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر يوم 28 من مارس الجاري بعد تخطيه دور ربع النهائي.

وتخطى الزمالك فريق سموحة بدور الثمانية في مباراة مثيرة، كما تخطى سيراميكا نظيره الجونة.

وينتظر محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا، قرار على ماهر المدير الفنى لفريقه من أجل العودة مجددا للمشاركة فى المباريات الرسمية بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

 

ويستعد سيراميكا لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

 

ويشارك محمد شكري في تدريبات سيراميكا بشكل طبيعي منذ 4 أسابيع، كما شارك فى بعض المباريات الودية وأصبح قادرا على التواجد فى قائمة الفريق، ودخل المعسكر لمواجهة الجونة فى الكأس التى فاز بها الفريق بثلاثية.

ومن المقرر أن يمنح على ماهر الفرصة لمحمد شكري في مباريات كأس عاصمة مصر المقبلة من أجل الاطمئنان على جاهزيته الفنية للمباريات للدفع به في مباريات كأس مصر المقبلة والدوري.

وأجرى محمد شكري عملية الرباط الصليبي في 24 مايو الماضى بألمانيا، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

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سيراميكا كليوباترا محمد أبو العينين كأس مصر مباراة الزمالك وسيراميكا

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